Le bilan humain, infrastructurel et économique de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine continue de s’alourdir : environ un tiers de la population est déplacée à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, plus de 10 000 civils ont été tués, entre 19 000 et 20 000 autres ont été blessés, et les dommages matériels causés aux bâtiments et aux infrastructures sont estimés à 155 milliards USD. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les pénuries d’électricité se sont traduites par de plus fortes dégradations des capacités de production. L’économie de l’Ukraine s’est contractée de plus de 29 % en 2022, même si elle s’était largement stabilisée à l’automne de cette année-là. En 2023, la croissance du PIB réel a atteint près de 5 % malgré la guerre en cours, les entreprises et les ménages ayant appris à s’adapter à ces conditions, par exemple en s’appuyant sur des liens commerciaux plus étroits avec l’Union européenne, les exportations agricoles étant suspendues en raison du blocage des ports.

L’invasion à grande échelle de la Russie a également provoqué le déplacement forcé de millions d’Ukrainiens à travers le monde. En juin 2023, le nombre de réfugiés ukrainiens dans les pays de l’OCDE s’élevait à environ 4.7 millions, dont environ 3.7 millions enregistrés dans les pays de l’UE membres de l’OCDE. Dans la quasi-totalité des pays d’accueil, au moins 70 % des adultes sont des femmes et plus d’un tiers de tous les réfugiés sont des enfants, dont l’avenir et l’éducation ont été profondément perturbés.