L'Asie devient rapidement le plus grand marché boursier du monde. Aujourd'hui, plus de la moitié des sociétés cotées en bourse dans le monde proviennent d'Asie. L'ampleur de cette évolution modifie les caractéristiques du marché mondial des capitaux, qui devient également plus intégré. L'OCDE suit de près ces évolutions grâce à son programme de gouvernance d'entreprise en Asie, qui produit des données et des analyses comparatives sur un large éventail de questions relatives aux marchés de capitaux, telles que les marchés primaires d'actions, les obligations d'entreprises, les structures des marchés de capitaux et les activités des prestataires de services financiers. Basé sur les Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE - approuvés par toutes les économies abritant les plus grands marchés boursiers d'Asie - le programme sert également de forum de dialogue pour identifier les bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise et soutenir les réformes, afin de favoriser le dynamisme du secteur des entreprises et l'intégration harmonieuse des marchés de capitaux asiatiques en pleine croissance dans l'économie mondiale.