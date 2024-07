2024 Conférence de l'OCDE des régions et villes minières

Sudbury est le plus grand centre du Nord de l'Ontario, fonctionnant comme une capitale régionale et un centre de services. Bien que les industries minières et axées sur les ressources demeurent une influence majeure sur l'économie locale, la ville s'est considérablement diversifiée pour devenir un centre important de services financiers et commerciaux, de tourisme, de soins de santé et de recherche, d'éducation et de gouvernement.

Les origines de Sudbury remontent à des milliers d'années, en tant que territoire établi de longue date par les Atikameksheng Anishnawbek, qui ont prospéré grâce à des liens profonds avec le monde naturel et à un mode de vie traditionnel fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette. En savoir plus sur Sudbury.