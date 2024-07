Établi par la décision du Conseil de l'OCDE [OECD/LEGAL/0266], le système de contrôle de l'OCDE pour la valorisation des déchets vise à faciliter le commerce des matières recyclables d'une manière écologiquement rationnelle et économiquement efficace en utilisant une procédure simplifiée ainsi qu'une approche fondée sur les risques pour évaluer le niveau de contrôle nécessaire pour les matériaux. Les déchets exportés hors de la zone OCDE, que ce soit pour être valorisés ou éliminés définitivement, ne bénéficient pas de cette procédure de contrôle simplifiée.



Le système de contrôle de l’OCDE repose sur deux types de procédures :

1. La procédure de contrôle Verte : applicable aux déchets qui présentent un faible risque pour la santé humaine et l’environnement, et qui ne sont pas assujettis de ce fait à d’autres contrôles, hormis ceux qui s’appliquent normalement aux transactions commerciales ;

2. La procédure de contrôle Orange : applicable aux déchets qui présentent un risque suffisamment important pour justifier leur contrôle.



Les déchets soumis à ces procédures de contrôle sont répertoriés dans les Annexes 3 et 4 de la Décision du Conseil de l'OCDE : les listes Verte et Orange de déchets. Les contrôles des transferts de déchets sont effectués par les autorités nationales compétentes et les bureaux de douane, selon le cas, au moyen de documents de notification et de mouvement. Les sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.



Depuis mars 1992, les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation entre pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont supervisés et contrôlés dans le cadre d’un système de contrôle spécifique à l’intérieur de la zone OCDE.