Cartographier les transformations territoriales en Afrique (CARTA)

Les villes africaines sont des lieux clés pour l'action climatique. Elles sont considérées comme "extrêmement à risque" par l'indice de vulnérabilité au changement climatique et nécessitent donc la récolte de données et d'outils de prise de décision. Dans un contexte d'urbanisation rapide, il est essentiel d'améliorer leur planification en vue d'une forme urbaine plus durable et plus compacte. En effet, des villes plus compactes garantissent un meilleur accès aux services, des distances de déplacement réduites, une moindre consommation d'énergie par les véhicules et, par conséquent, moins d'émissions et de pollution. Pour mesurer la compacité, le CSAO/OCDE a mis au point deux indicateurs : l'étalement et l'allongement. L'étalement mesure la quantité d'espace entre les bâtiments tandis que l'allongement mesure la tendance des bâtiments à former un cercle - la forme urbaine la plus compacte. Consultez MAPTA-Climate pour découvrir la diversité des formes urbaines africaines.

Pour consulter nos cartes et données interactives: https://mapping-africa-transformations.org/fr/climat-formeurbaine/