Une part essentielle de la mission de l'OCDE en tant qu'organisation internationale est d'encourager les pays à coopérer et à adhérer à des normes communes. Cela vaut également pour les statistiques. L'OCDE joue un rôle largement respecté, aux côtés d'institutions telles que l'Organisation des Nations Unies, le Fonds Monétaire International, la Banque mondiale et Eurostat, dans l'élaboration de normes statistiques internationales. Ce travail prend la forme de manuels et de lignes directrices de l'OCDE, de nouvelles sources de données, de techniques de données et de méthodologies statistiques développées et publiées dans les documents de travail de l'OCDE sur les statistiques, ainsi que de manuels et de lignes directrices produits en collaboration avec d'autres organisations internationales. Grâce à ces travaux, nos membres et partenaires peuvent comparer leurs économies, s'engager dans un examen des performances par les pairs, communiquer et échanger des données de manière fluide, et concevoir de meilleures réponses politiques.