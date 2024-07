Le taux de chômage dans la zone OCDE est resté stable à 4.9 % en avril 2024, demeurant inférieur ou égal à 5.0 % depuis avril 2022 (graphique 1 et tableau 1). En avril, le taux de chômage mensuel est resté inchangé dans 25 pays de l'OCDE, a baissé dans 4 pays et a augmenté dans 3 autres. Cinq pays de l’OCDE ont enregistré un taux inférieur ou égal à 3.0 % dont le Japon, le Mexique, la Corée et la Tchéquie, tandis que le taux de la Colombie, de la Grèce et de l'Espagne était supérieur à 10 % (graphique 2 et tableau 1). Le nombre de chômeurs dans la zone OCDE a légèrement diminué en avril pour atteindre un total de 34.1 millions, restant stable ou diminuant dans 18 pays, la baisse la plus importante ayant été enregistrée en Colombie (tableau 2).

Dans l'Union européenne et la zone euro, le taux de chômage en avril 2024 est resté à des niveaux historiquement bas de 6.0 % et 6.4 %, respectivement. Il a été stable dans la plupart des pays de l'OCDE membres de la zone euro. Seule l'Irlande a enregistré une augmentation, tandis que l'Autriche et l'Italie ont connu des baisses (tableau 1).

En dehors de l’Europe, les taux de chômage en avril 2024 sont restés stables ou ont augmenté dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception de la Colombie (tableau 1). Les taux de chômage du Canada et des États-Unis sont restés globalement stables en mai 2024, à 6.2 % et 4.0 % respectivement.

En avril 2024, le taux de chômage de l'OCDE est resté globalement stable, pour les femmes et les hommes, à 5.1 % et 4.7 %, respectivement. L'écart entre les femmes et les hommes, défini par la différence entre les taux de chômage des femmes et des hommes, était positif dans l'Union européenne, la zone euro et dans 19 pays de l'OCDE en avril 2024 (ou au cours de la dernière période disponible). Cependant, l'écart s'est réduit ou est devenu négatif en avril en Autriche, au Danemark, aux États-Unis et en Suède (graphique 3 et tableau 3).

Le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) est resté élevé, supérieur à 20 %, dans 9 pays de l'OCDE en avril 2024 (ou au cours de la dernière période disponible). Quelques pays tels que l'Irlande, la Lituanie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande ont connu une augmentation marquée de plus de 1.0 point de pourcentage (tableau 4).