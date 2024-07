La part des économies de l'OCDE dans le PIB mondial reste globalement stable à 46% en 2021 par rapport à 2017

30 mai 2024 - Le Programme de comparaison internationale (PCI) a publié aujourd'hui ses résultats pour 2021 et ses résultats révisés pour 2017. Le PCI est un partenariat statistique mondial qui produit des parités de pouvoir d'achat (PPA) et des niveaux de prix comparés pour les pays participants afin de comparer au niveau international la taille du produit intérieur brut (PIB) et de ses principales composantes en tenant compte des différences de niveaux de prix.

Les économies des 38 pays membres actuels de l'OCDE représentaient environ 46 % du PIB mondial en 2021, ce qui est globalement stable par rapport aux 48 % de 2017 (graphique 1). Plus généralement, la part de chaque région dans le PIB mondial n'a pas beaucoup changé entre 2017 et 2021.

En 2021, la Chine, les États-Unis et l'Inde continuaient d'avoir le PIB le plus élevé au monde, représentant respectivement 19 %, 15.5 % et 7.2 % du PIB mondial, exprimé en PPA (graphique 2 et tableau 1). Au sein de l'OCDE, la répartition des pays est restée globalement la même entre 2017 et 2021, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les plus grandes économies de l'OCDE (graphique 3).

Pour ce qui est du PIB par habitant, le Luxembourg reste en tête des pays de l'OCDE avec 138 000 USD PPA en 2021, ce qui reflète toutefois l’impact d’une part importante de travailleurs transfrontaliers dans la population active. Certains pays de l'OCDE se sont moins bien classés en 2021 qu’en 2017 par rapport à leurs pairs. Par exemple, l'Islande est passée du groupe des six premiers pays à une position nettement inférieure, et les PIB par habitant du Japon et de l'Espagne ont été relégués d’un niveau proche de la médiane au tiers inférieur du classement des pays de l’OCDE (graphique 4). En revanche, la Tchéquie, la Slovénie et la Lituanie ont progressé et se sont rapprochées de la médiane de l'OCDE.

Pour ce qui est de la consommation individuelle effective (CIE) par habitant, un indicateur considéré plus adapté pour mesurer le bien-être matériel et qui couvre les biens et services consommés par les ménages, les États-Unis restent le premier pays de l'OCDE en 2021 avec près de 53 000 USD PPA, suivis par le Luxembourg et la Norvège. Par rapport à 2017, certains pays nordiques, notamment le Danemark et la Suède, ainsi que certains pays d'Europe centrale et orientale, comme la Lituanie, la Slovénie ou la Pologne, ont progressé en 2021 par rapport aux autres pays de l'OCDE. Le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, Israël et la Grèce, en revanche, se sont éloignés des pays les plus performants de l'OCDE.

L’indice de niveau de prix du PIB, c'est-à-dire le ratio de la PPA sur le taux de change, indicateur du niveau de prix relatif d'un pays, était plus élevé que la moyenne globale dans 24 pays de l'OCDE en 2021 (tableau 1). Cela signifie que ces pays étaient plus chers que la moyenne des pays du monde.