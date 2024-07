Le revenu réel des ménages par habitant dans la zone OCDE a augmenté de 0,5 % au quatrième trimestre 2023, après une baisse de 0,2 % au troisième trimestre. La croissance du revenu réel par habitant a dépassé celle du PIB réel par habitant (0,2 %) (graphique 1).

Le revenu réel des ménages par habitant a augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE au quatrième trimestre 2023. Sur les 19 pays pour lesquels des données sont disponibles, 11 ont enregistré une hausse, 6 une baisse et 2 sont restés stables. Parmi les économies du G7, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 0,5 % au quatrième trimestre 2023, bien que le PIB par habitant ait diminué pour le quatrième trimestre consécutif. Cette croissance du revenu réel est principalement due à l'augmentation des prestations sociales autres que les transferts en nature. La France et les États-Unis ont tous deux enregistré une croissance du revenu réel des ménages par habitant au quatrième trimestre (0,7 % et 0,4 % respectivement) après une baisse au trimestre précédent. En revanche, le Canada a enregistré une baisse du revenu réel des ménages par habitant (-0,7 %) et du PIB réel par habitant (-0,8 %) au quatrième trimestre 2023, reflétant en partie la poursuite d'une forte croissance démographique (graphique 2). L'Italie a enregistré une baisse plus faible du revenu réel des ménages par habitant (-0,4 %), tandis qu'en Allemagne, le revenu réel des ménages par habitant est resté stable, bien que le PIB réel par habitant ait diminué de 0,6 %.

En 2023, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 1,2 % dans l'ensemble de l'OCDE, rebondissant après la chute record enregistrée en 2022 lorsque les programmes d'aide de la Covid-19 ont pris fin (graphique 3), tandis que le PIB par habitant a augmenté de 1,1 % (tableau 2). La hausse annuelle du revenu réel des ménages par habitant s'est produite dans un contexte de ralentissement de l'inflation par rapport à l'année précédente.