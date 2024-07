Le taux de chômage dans la zone OCDE est resté stable à 4.9 % en mars 2024, et s’est maintenu inférieur ou égal à 5.0 % au cours des deux dernières années (graphique 1 et tableau 1). En mars, 15 pays de l’OCDE ont enregistré un taux inférieur ou égal à 5.0 % dont l’Allemagne, les États-Unis, le Japon et le Mexique. Le taux de chômage mensuel est resté inchangé dans 22 pays de l'OCDE, a augmenté dans 8 pays et a baissé dans 2 autres. Neuf pays de l’OCDE ont enregistré un taux supérieur de plus de 2.5 points de pourcentage [p.p.] à leur niveau le plus bas, les écarts les plus importants ayant été enregistrés au Danemark, en Espagne, en Estonie, et au Luxembourg. Le nombre de chômeurs dans la zone OCDE a augmenté en mars pour atteindre 34.2 millions (après 33.9 millions en février), principalement en raison d'une hausse du nombre de femmes au chômage (tableau 2).

Le taux de chômage des femmes a augmenté pour atteindre 5.3% dans la zone OCDE, soit 0.7 p.p. de plus que le taux de chômage des hommes, qui est resté globalement stable. Le taux de chômage des femmes a été supérieur à celui des hommes dans l'Union européenne, la zone euro et 20 pays de l'OCDE en mars 2024 (ou au cours de la dernière période disponible), les écarts les plus importants ayant été observés en Colombie, en Grèce et en Türkiye (graphique 3 et tableau 3). En mars 2024, le taux de chômage de la zone OCDE est resté globalement stable pour les jeunes (15 à 24 ans) et pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus. Le taux de chômage des jeunes est resté proche de ou supérieur à 20 % dans 11 pays de l'OCDE en mars 2024 (ou au cours de la dernière période disponible) et a augmenté dans 15 pays, avec des hausses de plus de 1 p.p. en Finlande, en Nouvelle-Zélande et en Suède (tableau 4).

Dans l'Union européenne et la zone euro, le taux de chômage est resté à des niveaux historiquement bas de respectivement 6.0 % et 6.5 %, en mars 2024. Il a été stable ou a augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE membres de la zone euro. Seules la Grèce et l’Italie ont enregistré une baisse (tableau 1).

En dehors de l’Europe, les taux de chômage sont restés stables ou ont augmenté en mars 2024. Les plus fortes hausses ont été enregistrées au Canada et en Colombie (tableau 1). Les taux de chômage du Canada et des États-Unis ont été estimés comme globalement stables en avril 2024, à 6.1% et 3.9 %, respectivement.