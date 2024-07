Les taux d'emploi et d’activité dans la zone OCDE sont restés globalement stables à 70.1 % et 73.8 % au quatrième trimestre 2023. Il s'agit des niveaux les plus élevés depuis le début des séries en 2005 et 2008, respectivement. Des records ont été enregistrés pour ces deux indicateurs dans 10 des 38 pays de l'OCDE, dont l'Italie et le Japon (tableaux 1 et 2).

Au quatrième trimestre 2023, le taux d'emploi a dépassé 70 % dans près des deux tiers des pays de l'OCDE dont l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Le taux d'emploi a augmenté dans 11 pays de l'OCDE et a baissé dans 10 autres, les plus fortes baisses ayant été observées en Colombie, en Israël, et au Luxembourg. La Türkiye reste le pays de l'OCDE où le taux d'emploi est le plus bas, à 54.2 %, ce qui constitue néanmoins son niveau le plus haut.

En 2023, le nombre de femmes et d'hommes occupant un emploi dans la zone OCDE a augmenté dans toutes les tranches d'âge (graphique 2), ce qui s’est traduit par des taux d'emploi record de 63.2 % et 76.9 % respectivement. Toutefois, l'écart entre les sexes s'est réduit, le taux d'emploi de la zone OCDE ayant augmenté plus rapidement chez les femmes (de 1.0 point de pourcentage (p.p.)) que chez les hommes (de 0.3 p.p.). En ce qui concerne l'emploi par groupes d'âge, la plus forte augmentation a été enregistrée pour les travailleurs les plus âgés (55 à 64 ans), pour lesquels le taux d'emploi de la zone OCDE a atteint 64 %, soit une augmentation de 1.1 p.p. depuis 2022 et de 10.5 p.p. depuis 2007. En 2023, le taux d'activité des travailleurs de la zone OCDE âgés de 15 à 64 ans a également atteint son niveau le plus élevé, soit 66.6 % pour les femmes et 80.8 % pour les hommes (graphique 3).

En février 2024, le taux de chômage a été globalement stable à 4.9 % dans la zone OCDE, restant inférieur ou égal à 5.0 % depuis avril 2022. Le taux de chômage est resté à des niveaux historiquement bas dans l'Union européenne (6.0 %) et dans la zone euro (6.5 %). Il a été inchangé dans 16 pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, tandis que 6 pays avaient enregistré des hausses et 10 autres des baisses (graphique 4, tableau 3). Des données plus récentes pour mars 2024 montrent que le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 5.4 % au Canada, tandis qu'il a diminué pour atteindre 3.6 % aux États-Unis. Néanmoins, le taux de chômage des jeunes de la zone OCDE (travailleurs âgés de 15 à 24 ans) a culminé à 10.9 % en février 2024, enregistrant une hausse prononcée de 0.5 p.p., avec une augmentation marquée en Colombie, aux États-Unis, en Italie et au Japon.