Le revenu réel des ménages par habitant dans l'OCDE a baissé de 0.2 % au troisième trimestre 2023, tandis que le PIB réel par habitant a augmenté de 0.3 % (graphique 1). La baisse du revenu réel des ménages par habitant a mis fin à quatre trimestres consécutifs de croissance à partir du troisième trimestre 2022.

Malgré la baisse globale, 11 pays de l'OCDE ont enregistré une augmentation du revenu réel des ménages par habitant au troisième trimestre 2023. La Hongrie a connu la plus forte augmentation (5.5%), en raison de la forte croissance de la rémunération des salariés, des revenus des travailleurs indépendants et des revenus de la propriété.[1] Sur les 21 pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, les 10 autres pays ont enregistré des baisses. L'Espagne a connu la plus forte contraction (-2.1%), en raison d'une augmentation des impôts sur le revenu et le patrimoine (graphique 2).

Parmi les économies du G7, en Italie, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 1,4 % en Italie, principalement en raison de la croissance de la rémunération des salariés et des revenus des travailleurs indépendants.[2] Le Royaume-Uni a également connu une croissance du revenu réel des ménages par habitant, mais celle-ci s'est ralentie à 0,2 % au troisième trimestre 2023, contre 2,1 % au trimestre précédent, le PIB réel par habitant ayant diminué pour le deuxième trimestre consécutif. L'Allemagne a enregistré une baisse de 0,6% du revenu réel des ménages par habitant, le PIB réel par habitant diminuant pour le quatrième trimestre consécutif. Le Canada a également enregistré une baisse du revenu réel des ménages par habitant au troisième trimestre (-0,5 %), marquant un troisième trimestre consécutif de baisse du revenu réel des ménages par habitant[3] dans un contexte de croissance du PIB proche de zéro ou négative. Aux États-Unis, malgré une augmentation de 1% du PIB réel par habitant et des augmentations de la rémunération des salariés et des revenus des travailleurs indépendants, le revenu réel des ménages par habitant a légèrement diminué au troisième trimestre (-0,3%) ; ceci est principalement dû à des diminutions des prestations sociales versées par le gouvernement, y compris Medicaid, et à des augmentations des paiements d'impôts et de cotisations d'assurance sociale. La France a connu une légère contraction (-0,1%) à la fois du revenu réel des ménages par habitant et du PIB réel par habitant.