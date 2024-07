Questions fréquentes : l’aide publique au développement (APD)

Les données du SNPC sur les engagements à partir de 1995 et sur les versements à partir de 2002 peuvent être consultées sur OECD.Stat et via QWIDS.

Il est possible de télécharger des données antérieures sur les engagements et les versements, mais les données sont incomplètes pour certains donneurs et certaines années ; elles restent toutefois utiles à certaines fins d’analyse, par exemple pour les prêts d’APD.

Pour télécharger les données du SNPC, accédez à l’ensemble de données SNPC sur OECD.Stat, puis cliquez sur le menu déroulant Exporter au-dessus des données et sélectionnez Fichiers liés. Cliquez sur l’intitulé du fichier que vous souhaitez télécharger. Une boîte de dialogue s’ouvre en bas de l’écran et contient différentes actions que vous pouvez exécuter avec le fichier. Tous les fichiers texte SNPC peuvent être ouverts avec Excel 2007 ou ultérieur (vous devez utiliser la barre verticale | comme délimiteur et rien comme indicateur de texte) ou avec tout autre logiciel permettant le téléchargement de fichiers de plus de 65 000 lignes.

Les fichiers groupés permettent aux utilisateurs de données de réaliser des analyses pluridimensionnelles en filtrant différentes catégories comme le donneur, le bénéficiaire, la finalité et le canal.

Une recherche textuelle dans les descriptions des projets fournit aux utilisateurs des données davantage d’informations sur les activités en question, mais la qualité des résultats dépend de celle des informations descriptives fournies par les donneurs.