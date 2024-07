Jeunes déscolarisés sans emploi (NEET)

La catégorie des jeunes scolarisés comprend ceux qui suivent des études à plein temps ou à temps partiel, mais exclut ceux qui suivent un enseignement non formel ou participent à des activités de formation de très courte durée. L'emploi est défini conformément aux Lignes directrices de l'OCDE/OIT et couvre toutes les personnes qui, au cours de la semaine de référence, ont effectué un travail rémunéré pendant une heure au moins ou qui occupaient un emploi dont elles étaient temporairement absentes. Les jeunes déscolarisés, au chômage ou inactifs et qui ne suivent aucune formation risquent l'exclusion sociale, avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté et sans les compétences nécessaires pour améliorer leur situation matérielle.