Inventrices

Les données se réfèrent à la part des femmes dans le nombre total d'inventeurs des familles de brevets IP5. Une famille de brevets est un ensemble de demandes de brevet déposées pour protéger une même invention dans différentes juridictions. Les brevets d'une famille sont liés les uns aux autres par le biais de dépôts prioritaires. Par définition, les familles de brevets IP5 sont déposées dans au moins deux offices dans le monde, dont l'un des cinq plus grands offices de propriété intellectuelle: l'Office européen des brevets (OEB), l'Office japonais des brevets (JPO), le Bureau coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Office américain des brevets et des marques, et l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la République Populaire de Chine (NIPA). Chaque inventeur reçoit un poids correspondant au nombre de familles de brevets pour lesquelles il est répertorié comme inventeur. Le sexe de l'inventeur est identifié à l'aide d'un dictionnaire (prénoms par pays), selon la méthodologie décrite dans Lax Martínez, Raffo et Saito (2016). Des moyennes mobiles sur 3 ans sont appliquées pour lisser les données. Les données pour 2016 et 2017 sont des estimations basées sur les données disponibles pour ces années. Deux seuils sont appliqués pour sélectionner les pays dans la base de données: plus de 50 inventeurs par an, et sexe des inventeurs pouvant être identifié dans plus de 60% des cas. Les agrégats UE28 et OCDE ne comprennent que les pays qui satisfont à ces seuils.