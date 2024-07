Les femmes en politique

L'indicateur femmes en politique comprend des données sur:Les femmes parlementaires: la proportion de femmes dans les chambres de députés nationales ou inférieures. Mesuré en pourcentage du total des parlementaires.Les femmes ministres: la part des femmes ministres, y compris les vice-premiers ministres et les ministres. Les premiers ministres et chefs de gouvernement ont également été inclus lorsqu'ils ont tenu des portefeuilles ministériels. Les vice-présidents et les chefs d'organismes gouvernementaux ou publics n'ont pas été inclus dans le total. Mesuré en pourcentage du total des ministres.