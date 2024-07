Les prélèvements d'eau désignent les volumes d'eau douce extraits définitivement ou temporairement d'une source souterraine ou de surface et transportés sur leur lieu d'usage. Si l'eau est restituée à une source de surface, le prélèvement de cette même eau par un autre utilisateur situé en aval entre à nouveau dans le calcul des prélèvements totaux, ce qui peut conduire à un double comptage. Les données comprennent les prélèvements destinés à l'alimentation des réseaux de distribution, à l'irrigation, à la production industrielle et au refroidissement des centrales électriques. Les eaux d'exhaure et de drainage sont incluses dans le calcul des prélèvements, mais l'eau utilisée dans la production d'hydroélectricité n'est normalement pas prise en compte. Cet indicateur est exprimé en m3 par habitant(un mètre cube est l'équivalent de 1000 bouteilles de 1 litre).