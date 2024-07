La valeur ajoutée des sociétés financières présente les parts respectives du travail et du capital, composantes de la valeur ajoutée totale du secteur institutionnel des sociétés financières et leur évolution d'une periode à une autre. L’indicateur est présenté net d’amortissement. Le secteur des sociétés financières couvre toutes les entités privées et publiques engagées dans des activités financières comme par exemples les institutions financières (y compris les Banques centrales), les intermédiaires financiers, les compagnies d'assurance et les fonds de pensions. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE.