La valeur ajoutée reflète la valeur créée à travers le processus de production des biens et services, mesurée grâce à la différence entre la valeur de la production et celle de la consommation intermédiaire. Elle mesure aussi la contribution du travail et du capital dans le processus de production. La valeur ajoutée par activité présente la valeur ajoutée créée par les différentes industries (comme par exemple, l'agriculture, l'industrie, et autres activités de services). L'indicateur présente la valeur ajoutée par activité en pourcentage du total de la valeur ajoutée. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l'OCDE.