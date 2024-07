Population urbaine par taille de ville

La population urbaine selon la taille des villes est définie en fonction de la densité de population et des modes de déplacement, afin de mieux refléter non seulement les frontières administratives des villes, mais aussi leur fonction économique. Dans les pays de l'OCDE, les zones urbaines sont considérées comme de grandes zones métropolitaines lorsque leur population atteint 1.5 million d'habitants ou plus ; comme des zones métropolitaines lorsque leur population est comprise entre 500 000 et 1.5 million d'habitants ; comme des zones urbaines moyennes lorsque leur population est comprise entre 200 000 et 500 000 habitants ; et comme de petites zones urbaines lorsque leur population est comprise entre 50 000 et 200 000 habitants.

Cet indicateur est mesuré en pourcentage de la population nationale.