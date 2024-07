Taux de chômage selon le niveau d’instruction

Cet indicateur rend compte du taux de chômage parmi la population selon le niveau d’instruction : inférieur au 2e cycle du secondaire, secondaire non tertiaire ou tertiaire. Par chômeurs, on entend les personnes sans travail qui recherchent activement un emploi et sont disponibles pour travailler. Cet indicateur révèle le taux de chômage parmi la population active âgée de 25 à 64 ans.