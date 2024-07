Les chômeurs sont les individus en âge de travailler sans travail, disponibles sur le marché du travail et qui ont accompli des démarches spécifiques pour trouver du travail. L'application uniforme de cette définition produit des estimations des taux de chômage plus facilement comparables entre les pays que les estimations qui reposent sur des définitions nationales du chômage. Cet indicateur est mesuré en nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active et est désaisonnalisé. La population active est définie comme le nombre total de personnes au chômage plus la population active occupée. Les données proviennent d’enquêtes sur la population active. Pour les pays de l’Union Européenne pour lesquels il n’y a pas d’information mensuelle basée sur l’enquête sur la population active, les données mensuelles d’emploi sont estimées par Eurostat.