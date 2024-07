Prévisions des taux de chômage

Le taux de chômage est le nombre de chômeurs en pourcentage de la population active, celle-ci étant composée des chômeurs, des salariés et des travailleurs indépendants. Les chômeurs sont les personnes qui déclarent ne pas occuper d'emploi, être disponibles pour travailler et avoir pris des dispositions pour chercher activement du travail au cours des quatre dernières semaines. Quand le chômage est élevé, certaines personnes se découragent et cessent de chercher du travail ; elles ne sont alors plus incluses dans la population active. Le taux de chômage peut donc baisser, ou cesser d'augmenter, même en l'absence d'amélioration sous-jacente sur le marché du travail. Les prévisions sont établies sur la base d’une évaluation de la situation économique dans chaque pays et du climat de l’économie mondiale, en ayant recours à des analyses reposant sur des modèles et à des avis d’experts.