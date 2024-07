La confiance dans les pouvoirs publics correspond à la part de la population déclarant faire confiance aux autorités nationales.

Les données présentées correspondent au pourcentage de personnes interrogées ayant répondu « oui » (les autres catégories de réponse étant « non » et « ne sait pas ») à la question : « Dans ce pays, avez-vous confiance... dans les autorités nationales ? » En raison de la petite taille des échantillons, les moyennes nationales des inégalités horizontales (par âge, genre et niveau de formation) sont regroupées entre 2010 et 2018 pour améliorer la précision des estimations. L’échantillon est conçu ex ante pour être représentatif à l’échelle nationale de la population âgée de 15 ans et plus.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage de l’ensemble des personnes ayant répondu à l’enquête.