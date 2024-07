Une famille de brevets triadiques désigne un ensemble de brevets déposés auprès de plusieurs offices de brevets pour protéger une même invention.

Les familles de brevets triadiques sont un ensemble de brevets déposés auprès de trois des principaux offices, à savoir l’Office européen des brevets (OEB), l’Office japonais des brevets (JPO) et le Patent and Trademark Office des États-Unis (USPTO). Les décomptes de familles de brevets triadiques sont attribués au pays de résidence de l’inventeur et se réfèrent à la date à laquelle le brevet a été enregistré pour la première fois.

Cet indicateur est exprimé en volume.