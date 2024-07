Les échanges de services correspondent à la valeur des services échangés entre résidents et non-résidents d'une économie, y compris des services fournis par les filiales établies à l'étranger. Cet indicateur est mesuré en millions USD et en pourcentage des exportations, des importations et du solde extérieur dans le PIB. Les services comprennent les transports (de marchandises et de voyageurs), les voyages, les services de communication (postale, téléphonique, par satellite, etc.), les services de BTP, les services d'assurance et financiers, les services d'informatique et d'information, les redevances et droits de licence, les autres services aux entreprises (négoce international, location-exploitation, services techniques et spécialisés, etc.), les services culturels et récréatifs et les services fournis ou reçus par les administrations publiques non inclus dans la liste ci-dessus. Les échanges de services permettent les échanges de savoir-faire et de technologies, mais sont souvent limités par des obstacles comme les réglementations intérieures. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE.