Échanges de biens et services

On entend par échanges de biens et de services les transactions portant sur les biens et services entre les residents et les non-residents. L'indicateur est mesuré en millions de dollars USD aux niveaux de prix et PPA de 2015 et en pourcentage du PIB pour les echanges nets, et en croissance annuelle pour les exportations et les importations. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE.