Prévisions des échanges de biens et de services

Cet indicateur correspond à la valeur projetée du transfert de propriété de ressources matérielles et de services d'une économie à une autre. Les projections reposent sur une évaluation du stade auquel se trouve le cycle de l'activité économique dans chaque pays et à l'échelle mondiale, fondée sur une combinaison d’analyses provenant d'un certain nombre de modèles, ainsi que d'avis d'experts. Cet indicateur couvre le solde extérieur, les importations et les exportations et la croissance du marché extérieur. Les échanges nets sont la valeur des exportations minorée de la valeur des importations ; les importations et les exportations correspondent à la valeur des biens et services importés d’autres économies ou exportés vers d’autres économies; la croissance du marché extérieur mesure la demande pour les exportations en provenance d’un pays, sous forme de moyennes pondérées des taux de croissance des importations dans tous les pays destinataires, la part des exportations étant utilisée à titre de pondération. Cet indicateur est calculé en USD pour le échanges nets, en croissance annuelle pour les exportations et les importations et en USD, aux prix de 2015 pour les exportations, les importations et la croissance du marché extérieur.