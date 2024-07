Les apports totaux privés et publics sont définis par la somme de l'aide publique au développement, des autres apports du secteur public et des apports du secteur privé. Ils représentent les versements (bruts ou nets) totaux des secteurs public et privé d'un pays créditeur à un pays bénéficiaire. Les apports publics totaux incluent la somme des apports concessionnels et non concessionnels en direction des pays en développement, y compris les crédits à l'exportation, qui ont une visée essentiellement commerciale. Les apports du secteur privé sont définis comme les apports aux conditions du marché financés par des ressources du secteur privé et les dons privés. Cet indicateur est mesuré en millions USD constants. L'année de référence est 2018.