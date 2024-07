Le personnel enseignant désigne les professionnels directement impliqués dans l’instruction des élèves, notamment les enseignants, les enseignants dispensant un enseignement spécial et ceux travaillant avec une classe entière, avec de petits groupes d’élèves ou de façon individualisée. Le personnel enseignant comprend également les présidents de département dont les fonctions incluent une charge de cours, mais il ne comprend pas les agents non professionnels qui assistent les enseignants dans leur mission d’instruction des élèves, comme les auxiliaires d’éducation et le personnel paraprofessionnel. Les enseignants-chercheurs sont des personnes qui ont pour charge principale d'enseigner, de faire de la recherche ou d'assurer un service public, et qui ont pour titres ceux de professeur, chargé de cours, chargé de cours adjoint, moniteur, maître de conférences ou un titre équivalent. Cette catégorie englobe les personnes pourvues d’autres titres (par exemple doyen, directeur, assistant du doyen, adjoint du doyen, président ou directeur de département), s’ils ont pour principale activité l’enseignement ou la recherche.