Les salaires des enseignants correspondent aux salaires bruts moyens perçus par le personnel d’enseignement conformément aux échelles officielles des salaires, avant déduction des impôts, y compris les cotisations salariales aux régimes de retraite, d’assurance-maladie ou autres, mais diminué des cotisations patronales à la sécurité sociale et à la retraite. Les salaires (sur la base des qualifications les plus courantes) sont exprimés en USD pour les enseignants de l'éducation de la petite enfance, du primaire et du secondaire au début de leur carrière, après 15 ans de service, et au sommet de l’échelle salariale. Leur évolution est exprimée à l’aide d’un indice qui a pour année de référence 2010.