Enseignants par âge

Un enseignant est une personne dont l’activité professionnelle consiste à planifier, organiser et conduire des activités de groupe, grâce auxquelles les élèves acquièrent les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui sont spécifiés dans les programmes d’études. Les enseignants peuvent travailler avec une classe entière, avec de petits groupes d’élèves ou de façon individualisée, à l’intérieur ou à l’extérieur des salles de classe ordinaires. Cet indicateur compare les enseignants selon les critères de l’âge moyen et de l’expérience professionnelle, les données étant exprimées en années et ventilées par sexe. Ne sont pas considérés comme des enseignants les agents non professionnels qui assistent les enseignants dans leur mission d’instruction des élèves, comme les auxiliaires d’éducation et le personnel paraprofessionnel.