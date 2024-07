Impôt sur le patrimoine

La base de données statistiques de l'impôt sur les sociétés est destinée à faciliter l'étude de la politique fiscale des sociétés et à élargir la qualité et la gamme des données disponibles pour l'analyse de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices (BEPS). Cette page donne accès à la dernière édition de la publication phare de l'OCDE, Statistiques de l'impôt sur les sociétés 2024, qui offre un aperçu complet des systèmes d'imposition des sociétés et des activités fiscales et économiques des entreprises multinationales. Ici, vous trouverez également des informations détaillées sur les différentes catégories de données de la base de données, notamment les taux d'imposition des sociétés, les revenus, les taux d'imposition effectifs et les incitations fiscales à la R&D et à l'innovation, ainsi que des ensembles de données et des ressources clés pour soutenir vos recherches et analyses politiques.