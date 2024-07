Le taux de suicide se rapporte aux décès de personnes qui se sont intentionnellement donné la mort.

Les taux obtenus ont été directement normalisés selon l’âge d’après la population de la zone OCDE en 2010 afin de neutraliser les variations liées aux différences de structure d’âge entre pays et dans le temps.

La comparabilité internationale des données y afférentes est influencée par plusieurs critères de déclaration, dont la façon dont est vérifiée l’intention de se donner la mort, les personnes chargées d’établir le certificat de décès, la réalisation ou non d'une enquête médicolégale et les dispositions relatives à la confidentialité de la cause du décès. Une certaine prudence s’impose donc dans l’interprétation des variations des données entre les pays.

Cet indicateur correspond au nombre de décès pour 100 000 habitants (total, hommes, femmes).