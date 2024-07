Le soutien social correspond à la proportion de personnes déclarant avoir des amis ou des proches sur qui compter en cas de difficulté.

Les personnes déclarant avoir de la famille et des amis sur qui compter en cas de difficulté sont toujours plus susceptibles d'être satisfaites de leur état de santé, et la recherche a établi un lien entre l'isolement social et la solitude et des risques plus élevés de diverses maladies physiques et psychiques, notamment hypertension artérielle, maladies cardiaques, obésité, système immunitaire affaibli, anxiété, dépression, déclin cognitif et maladie d'Alzheimer. En raison de la petite taille des échantillons, les moyennes nationales des inégalités horizontales (par âge, genre et niveau de formation) sont regroupées entre 2010 et 2020 pour améliorer la précision des estimations. L’échantillon est conçu ex ante pour être représentatif à l’échelle nationale de la population âgée de 15 ans et plus (y compris zones rurales).

Cet indicateur est exprimé en pourcentage des personnes ayant répondu à l’enquête.