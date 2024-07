Institutions sociales et égalité femme-homme

L’indice Institutions sociales et égalité des genres (ISE) mesure, à l’échelle internationale, les discriminations à l’encontre des femmes dans les institutions sociales. Des institutions sociales discriminatoires peuvent exister à toutes les étapes de la vie des filles et des femmes, en limitant leur accès à la justice, leurs droits et leurs possibilités d’émancipation, mais aussi en réduisant leur capacité d’action et leur pouvoir de décision sur leur propre vie. Causes sous-jacentes des inégalités entre les sexes, les institutions sociales discriminatoires perpétuent les disparités entre hommes et femmes dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi et la santé, et freinent les progrès en vue d’une transformation sociale fondée sur l’égalité des droits et bénéficiant aux femmes comme aux hommes. L’indice ISE porte sur les dimensions suivantes des institutions sociales discriminatoires : le code de la famille discriminatoire,l’intégrité physique restreinte, les ressources et droits restreints, les libertés civiles restreintes. L’indice se présente sous la forme de notes allant de 0 (pas de discrimination envers les femmes) à 1 (très haut niveau de discrimination envers les femmes).