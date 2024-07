Prestations sociales en faveur des ménages

Dans les comptes nationaux des pays de l’OCDE, les prestations sociales servies aux ménages peuvent être ventilées en deux catégories distinctes : les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature, et les transferts sociaux en nature. Les transferts relevant de la première catégorie se présentent généralement sous la forme d’espèces, que les ménages peuvent donc utiliser de façon indifférenciée par rapport aux revenus provenant d’autres sources, tandis que les transferts qui se rattachent à la seconde catégorie sont toujours liés à la fourniture d’un certain bien ou à la prestation d’un certain service (en général des services d'éducation ou de santé), les ménages n'ayant dans ce cas aucune latitude quant à l'utilisation de ces transferts. Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature peuvent elles-mêmes être subdivisées en deux grands ensembles : les prestations d’assurance sociale et les prestations d’assistance sociale en espèces. Ce dernier ensemble correspond aux transferts en espèces effectués au profit des ménages par des administrations publiques ou par des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) en réponse à des evenements imprevus, tels que la maladie, le chomage, l'aide au logement, l'education ou des problemes familiaux. Ces indicateurs ( les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature, et les transferts sociaux en nature) sont mesurés en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE.