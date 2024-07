Les chefs d’établissement assurent le lien entre les enseignants, les élèves, leurs parents ou tuteurs, le système éducatif et la collectivité au sens large. Ils contribuent aux résultats des élèves du fait de leur impact sur l’organisation de l’établissement, sur le climat scolaire et, en particulier, sur les enseignants et l’enseignement. Ils donnent le ton aux enseignants en les encourageant à adopter de nouvelles pratiques d’enseignement et à améliorer leurs compétences et en veillant à ce qu’ils se sentent responsables de l’apprentissage de leurs élèves. Ces pratiques font partie de ce que l’on appelle l’encadrement pédagogique. Cet indicateur compare les chefs d’établissement selon les critères de l’âge moyen et de l’expérience professionnelle, les données étant exprimées en années et ventilées par sexe.