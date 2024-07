Accidents de la route

Cet indicateur s’exprime en nombre de personnes blessées et tuées dans un accident de la circulation (c’est-à-dire décédées immédiatement ou dans les 30 jours) et ne tient pas compte des suicides ayant impliqué l'utilisation d'un véhicule routier automobile. Un véhicule routier automobile est un véhicule routier pourvu d’un moteur constituant son seul moyen de propulsion, qui sert normalement au transport de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route. Entrent dans cette catégorie les autobus, les autocars, les trolleybus, les tramways, les véhicules routiers destinés au transport de marchandises et les véhicules routiers automobiles destinés au transport de voyageurs. Les véhicules routiers automobiles sont attribués aux pays dans lesquels ils sont immatriculés tandis que les décès sont attribués aux pays dans lesquels ils surviennent. Cet indicateur s’exprime en nombre d’accidents, de personnes, par million d'habitants et par million de véhicules.