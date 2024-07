Énergies renouvelables

‘Energies renouvelables' désigne la part de ces énergies dans les approvisionnements totaux en énergie primaire (ATEP). Les données indiquent notamment, en équivalent énergie primaire, les productions hydroélectrique (hors stations de pompage), géothermique, solaire, éolienne, marémotrice et houlomotrice ;ainsi que l'énergie tirée de biocombustibles solides, bioessence, biogazole, autres biocarburants, biogaz et déchets municipaux renouvelables. Les biocombustibles sont directement ou indirectement dérivés de la biomasse (matière organique vivante ou fraîche) et comprennent le bois, les déchets végétaux (dont déchets de bois et cultures énergétiques), l'éthanol, les matières/déchets d'origine animale et les lessives sulfitiques. Les déchets municipaux sont ceux des secteurs résidentiel, tertiaire et services publics, collectés par les municipalités pour élimination dans une installation centralisée en produisant chaleur et/ou électricité. Cet indicateur est exprimé en milliers de tep (tonne équivalent pétrole) et en pourcentage des approvisionnements totaux en énergie primaire.