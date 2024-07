Produit interieur brut (PIB) réel

Le produit intérieur brut (PIB) réel est la mesure standard de la valeur ajoutée créée grâce à la production de biens et de services dans un pays pendant une période donnée. Il mesure également le revenu généré par cette production, ou encore le montant total dépensé pour les biens et les services finaux diminué des importations). Bien que le PIB soit l'indicateur le plus important pour capturer l'activité économique, il ne fournit pas une mesure adéquate du bien-être matériel des individus pour lequel d'autres indicateurs sont plus appropriés. Cet indicateur se base sur le PIB réel (aussi appelé PIB à prix constants ou PIB en volume) i.e. que l'évolution au cours du temps est ajustée de la variation des prix. Les données sont également corrigées des saisonnières. Cet indicateur est disponible dans différentes mesures : variations par rapport au trimestre précédent variations par rapport au même trimestre de l'année précédente, exprimées en pourcentage, et indices de volume (2015=100). Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l'OCDE.