Prévisions du PIB réel

Le produit intérieur brut réel est le PIB mesuré à prix constants, c'est-à-dire en volume. On obtient les estimations du PIB à prix constants en exprimant les valeurs de tous les biens et services produits au cours d’une année donnée, aux prix d'une période de référence. Les prévisions sont établies sur la base d’une évaluation de la situation économique dans chaque pays et du climat de l’économie mondiale, en ayant recours à des analyses reposant sur des modèles et à des avis d’experts. Cet indicateur est mesuré en taux de croissance par rapport à l'année précédente.