Les appareils de radiothérapie sont des appareils de traitement qui utilisent des rayons X ou des radionucléides. Ils comprennent les accélérateurs linéaires, les appareils au cobalt 60, les appareils au césium 137, les tubes à rayons X (radiothérapie superficielle à profonde), les appareils de curiethérapie à bas débit de dose ou à haut débit de dose et les appareils de curiethérapie conventionnelle. Le présent indicateur, exprimé en nombre d’appareils pour 1 million d’habitants, indique le nombre d’appareils au total ainsi que la répartition entre les hôpitaux et cliniques (consultations internes, principalement) d’une part, et les prestataires de soins ambulatoires (consultations externes, principalement) d’autre part.