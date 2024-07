Dépenses publiques consacrées aux marchés du travail

Les dépenses publiques liées aux programmes du marché du travail s’entendent des dépenses afférentes aux services publics de l’emploi, à la formation, aux aides à l’embauche et à la création d’emplois directs dans le secteur public ainsi qu’aux allocations de chômage. Les dépenses liées aux services publics de l’emploi ont trait notamment aux services de placement et autres et à l’administration des prestations.Les dépenses de formation recouvrent le financement des formations en établissement, sur le lieu de travail et en alternance/entreprise ainsi que le soutien spécial à l’apprentissage.Les incitations à l’emploi sont les mesures d’incitations à l’embauche, au maintien des emplois, à la rotation des emplois et au partage de poste.Le maintien et le soutien du revenu en cas d'absence d'emploi sont assurés par le biais des prestations de chômage complet, partiel ou à temps partiel (assurance-chômage et assistance-chômage), des indemnités de licenciement et des indemnités en cas de faillite.Les données relatives à chaque programme du marché du travail sont tirées pour l’essentiel des budgets nationaux ainsi que des comptes et rapport annuels présentés par les organes chargés de mettre en œuvre ces programme.L’indicateur est exprimé en pourcentage du PIB.