Les dépenses publiques d'éducation incluent les dépenses directes au titre des établissements d'enseignement et les subventions publiques versées aux ménages et gérées par les établissements d'enseignement.

Les entités publiques incluent les ministères autres que le ministère de l'Éducation, les exécutifs locaux et régionaux, et les autres instances. Les dépenses publiques comprennent les dépenses au titre des établissements scolaires, des universités et autres établissements publics et privés fournissant ou accompagnant des services éducatifs. Il est ventilé par niveau d’éducation du primaire, primaire au post-secondaire non-tertiaire et supérieur.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage du PIB.