Apports privés

Par apports du secteur privé on entend les apports aux conditions du marché financés par le secteur privé (variation des actifs privés à long terme détenus par les résidents du pays auteur de la notification) et les dons privés (émanant d'ONG, nets des subventions reçues du secteur public). Les apports du secteur privé peuvent être divisés en : investissement direct étranger ; investissements de portefeuille sous forme de participation (achat et vente d'actions et d'obligations) ; envois de fonds des émigrés ; et emprunts du secteur privé. Cet indicateur est mesuré en millions USD constants. L'année de référence est 2021.