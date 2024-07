L'approvisionnement en énergie primaire est la somme de la production et des importations d'énergie moins les exportations et les soutes internationales et corrigée des variations de stocks. La méthode de calcul des bilans énergétiques de l'AIE repose sur le pouvoir calorifique des produits énergétiques et sur une unité de compte commune, la tonne d'équivalent pétrole (tep), égale à 107 kilocalories (41.868 gigajoules). Cette quantité d'énergie équivaut, à quelques pourcents près, au pouvoir calorifique inférieur d'une tonne de pétrole brut. La différence entre les pouvoirs calorifiques inférieur et supérieur d'un combustible correspond à la chaleur latente de vaporisation de l'eau produite pendant la combustion. Pour le charbon et le pétrole, le premier est inférieur d'environ 5 % au second. La différence est de 9 à 10 % pour la plupart des gaz naturels ou manufacturés. Dans le cas de l'électricité, la notion de pouvoir calorifique n'a pas de signification. L'AIE établit ses bilans en calculant l'équivalent d'énergie primaire à l'aide de la méthode du contenu physique énergétique. Cet indicateur est exprimé en millions de tep et en tep pour 1000 Dollars US.