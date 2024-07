Le taux de pauvreté correspond à la proportion de personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, c'est-à-dire à la moitié du revenu médian de la population totale. Ce taux de pauvreté est aussi disponible par groupe d’âge, pour les enfants (0-17 ans), les personnes d’âge actif (18-65 ans) et les personnes âgées (66 ans et plus). Toutefois, deux pays affichant le même taux de pauvreté peuvent connaître des situations différentes s'agissant du niveau de revenu relatif des plus démunis.