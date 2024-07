L’intensité de la pauvreté est définie comme étant l’écart relatif entre le revenu moyen des personnes pauvres et le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est défini comme la moitié du revenu médian des ménages. L’intensité de la pauvreté aide à affiner le taux de pauvreté en donnant une idée du niveau de pauvreté d’un pays. L’indicateur est calculé pour l’ensemble de la population ainsi que pour les 18-65 ans et les plus de 65 ans.