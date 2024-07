Les années potentielles de vie perdues constituent un indicateur synthétique de la mortalité prématurée, qui fournit un moyen explicite de pondérer les décès qui surviennent précocement et pourraient être évités.

Pour calculer les années potentielles de vie perdues, on additionne le nombre de décès à chaque âge et on le multiplie par le nombre d’années restant à vivre jusqu’à une limite d’âge donnée (75 ans dans les statistiques de l’OCDE sur la santé). Afin de permettre des comparaisons internationales et chronologiques, les années potentielles de vie perdues sont normalisées pour chaque pays et chaque année. La population totale de la zone OCDE en 2015 est prise comme population de référence pour la normalisation des âges.

Cet indicateur est exprimé en années perdues pour 100 000 habitants âgés de 0 à 69 ans, par genre.